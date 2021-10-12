12 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçında Mesut Özil ve Jose Sosa göreve! Vitor Pereira kararını verdi...

Lig lideri Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak ikinci ile arasını açmak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira, özel olarak hazırlandığı bu dev maç için Mesut Özil ve Jose Sosa'yı devreye sokacak. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçında Mesut Özil ve Jose Sosa göreve! Vitor Pereira kararını verdi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk 11 yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Gelişmeler en az 2-3 rotasyon olacağı yönünde... Son Kasımpaşa maçında onbirde başlayan Serdar Dursun'un tekrar kulübeye dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Crespo'nun da 11'de başlama ihtimali az. Gözüne aldığı darbe nedeniyle tedavisi süren Serdar Aziz'in durumu ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak gözün hassasiyeti nedeniyle onun da Trabzon'a götürülse dahi yedek soyunma ihtimali yüksek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçında Mesut Özil ve Jose Sosa göreve! Vitor Pereira kararını verdi...

FORVETTE BERISHA

Fotomaç'ın haberine göre; Pereira alternatifler üzerinde çalışıyor... Portekizli hocanın, sakatlığı düzelen Sosa ile idmanlarda performansını yükselten Mesut Özil'i 11'e hazırladığı gelen haberler arasında. Serdar Aziz'in yetişmemesi durumunda 3'lü savunmaya ise Novak monte edilecek. Valencia'nın yorgun dönecek olması nedeniyle forvette yine Berisha olacak. Altay, Kim, Szalai, Gustavo, Ferdi ve Rossi forması garanti olan isimler. Diğer iki isim ise Osayi, Muhammed ve Pelkas arasından seçilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçında Mesut Özil ve Jose Sosa göreve! Vitor Pereira kararını verdi...

SOSA İLE 5'TE 5

Sarı-lacivertliler, Sosa'nın bu sezon forma giydiği 5 maçı da kazandı. Süper Lig'de Adana Demirspor'u 1-0, Antalyaspor ve Altay'ı 2-0 mağlup eden Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 1-0 ve 5-2 yendi. 5 maçta 11 gol atıp, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

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