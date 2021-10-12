FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçında Mesut Özil ve Jose Sosa göreve! Vitor Pereira kararını verdi...
Lig lideri Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak ikinci ile arasını açmak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira, özel olarak hazırlandığı bu dev maç için Mesut Özil ve Jose Sosa'yı devreye sokacak. İşte detaylar...
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk 11 yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Gelişmeler en az 2-3 rotasyon olacağı yönünde... Son Kasımpaşa maçında onbirde başlayan Serdar Dursun'un tekrar kulübeye dönmesine kesin gözüyle bakılırken, Crespo'nun da 11'de başlama ihtimali az. Gözüne aldığı darbe nedeniyle tedavisi süren Serdar Aziz'in durumu ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak gözün hassasiyeti nedeniyle onun da Trabzon'a götürülse dahi yedek soyunma ihtimali yüksek.
FORVETTE BERISHA
Fotomaç'ın haberine göre; Pereira alternatifler üzerinde çalışıyor... Portekizli hocanın, sakatlığı düzelen Sosa ile idmanlarda performansını yükselten Mesut Özil'i 11'e hazırladığı gelen haberler arasında. Serdar Aziz'in yetişmemesi durumunda 3'lü savunmaya ise Novak monte edilecek. Valencia'nın yorgun dönecek olması nedeniyle forvette yine Berisha olacak. Altay, Kim, Szalai, Gustavo, Ferdi ve Rossi forması garanti olan isimler. Diğer iki isim ise Osayi, Muhammed ve Pelkas arasından seçilecek.
SOSA İLE 5'TE 5
Sarı-lacivertliler, Sosa'nın bu sezon forma giydiği 5 maçı da kazandı. Süper Lig'de Adana Demirspor'u 1-0, Antalyaspor ve Altay'ı 2-0 mağlup eden Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 1-0 ve 5-2 yendi. 5 maçta 11 gol atıp, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...