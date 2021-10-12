FENERBAHÇE HABERLERİ

FORVETTE BERISHA



Fotomaç'ın haberine göre; Pereira alternatifler üzerinde çalışıyor... Portekizli hocanın, sakatlığı düzelen Sosa ile idmanlarda performansını yükselten Mesut Özil'i 11'e hazırladığı gelen haberler arasında. Serdar Aziz'in yetişmemesi durumunda 3'lü savunmaya ise Novak monte edilecek. Valencia'nın yorgun dönecek olması nedeniyle forvette yine Berisha olacak. Altay, Kim, Szalai, Gustavo, Ferdi ve Rossi forması garanti olan isimler. Diğer iki isim ise Osayi, Muhammed ve Pelkas arasından seçilecek.

