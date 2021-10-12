Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand, sarı-lacivertli takımla çalışmalara başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Derbi hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe'ye milli ara ilaç gibi geldi. Takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların bir bir dönmesi teknik heyeti sevindiriyor.

TISSERAND TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI!

Süper Lig'in 4. haftasındaki Sivasspor maçında sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.

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