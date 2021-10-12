FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey'den Fenerbahçe itirafı! "Bedel ödedim"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Michael Frey, geçmiş günlere ilişkin açıklama yaptı. Belçika açıklamalarda bulunan oyuncu, Fenerbahçe günleri hakkında da konuştu. Şuanki kulübü Royal Antwerp'te mutlu olduğunu ifade eden Frey, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ancak bedel de ödedim" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe'den gittiği Antwerp'te kariyerinin en iyi günlerini geçiren Michael Frey, İsviçre basınına konuştu.

Kendini geliştirmek için mücadele verdiğini söyleyen Frey, "Maçlarımı analiz ediyorum. Koşu hareketlerimi geliştiriyorum. Üst düzey forvetleri takip ediyorum ve sürekli daha iyi olmaya çalışıyorum. Ben futbol için yaşıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de geçirdiği kaotik dönemle ilgili de yorum yapan İsviçreli golcü, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ancak bedel de ödedim. Şu anda bulunduğum yerden gayet memnunum" ifadelerini kullandı.