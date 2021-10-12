FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey'den Fenerbahçe itirafı! "Bedel ödedim"
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Michael Frey, geçmiş günlere ilişkin açıklama yaptı. Belçika açıklamalarda bulunan oyuncu, Fenerbahçe günleri hakkında da konuştu. Şuanki kulübü Royal Antwerp'te mutlu olduğunu ifade eden Frey, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ancak bedel de ödedim" dedi. İşte o sözler...
Fenerbahçe'den gittiği Antwerp'te kariyerinin en iyi günlerini geçiren Michael Frey, İsviçre basınına konuştu.
Fenerbahçe'de geçirdiği kaotik dönemle ilgili de yorum yapan İsviçreli golcü, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ancak bedel de ödedim. Şu anda bulunduğum yerden gayet memnunum" ifadelerini kullandı.
İsviçre Milli Takımı'ndan davet bekleyip beklemediği sorulan 27 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki takımda olmak isterim ancak Murat Yakın ve ekibine karşı herhangi bir alınganlığım yok. Şu anda heyecanı televizyondan yaşıyorum" diye konuştu.
Bu sezon 12 maçta oynayan Frey, 12 gol atarken 1 de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...