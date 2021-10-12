12 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey'den Fenerbahçe itirafı! "Bedel ödedim"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Michael Frey, geçmiş günlere ilişkin açıklama yaptı. Belçika açıklamalarda bulunan oyuncu, Fenerbahçe günleri hakkında da konuştu. Şuanki kulübü Royal Antwerp'te mutlu olduğunu ifade eden Frey, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ancak bedel de ödedim" dedi. İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey’den Fenerbahçe itirafı! Bedel ödedim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Fenerbahçe'den gittiği Antwerp'te kariyerinin en iyi günlerini geçiren Michael Frey, İsviçre basınına konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey’den Fenerbahçe itirafı! Bedel ödedim

Kendini geliştirmek için mücadele verdiğini söyleyen Frey, "Maçlarımı analiz ediyorum. Koşu hareketlerimi geliştiriyorum. Üst düzey forvetleri takip ediyorum ve sürekli daha iyi olmaya çalışıyorum. Ben futbol için yaşıyorum" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey’den Fenerbahçe itirafı! Bedel ödedim

Fenerbahçe'de geçirdiği kaotik dönemle ilgili de yorum yapan İsviçreli golcü, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir tecrübe kazandım ancak bedel de ödedim. Şu anda bulunduğum yerden gayet memnunum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey’den Fenerbahçe itirafı! Bedel ödedim

İsviçre Milli Takımı'ndan davet bekleyip beklemediği sorulan 27 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki takımda olmak isterim ancak Murat Yakın ve ekibine karşı herhangi bir alınganlığım yok. Şu anda heyecanı televizyondan yaşıyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey’den Fenerbahçe itirafı! Bedel ödedim

Bu sezon 12 maçta oynayan Frey, 12 gol atarken 1 de asist yaptı.

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