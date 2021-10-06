06 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey Avrupa'yı sallıyor

Michael Frey Avrupa’yı sallıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Michael Frey, bu sezona damga vurdu. Sezon başında Belçika ekibi Antwerp'e satılan 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 10 lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Michael Frey, bu sezona damga vurdu. Sezon başında Belçika ekibi Antwerp'e satılan 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 10 lig maçında 12 kez rakip fileleri havalandırdı. İsviçreli oyuncu, 13 golü bulunan Partizanlı Ricardo Gomes'in ardından Avrupa liglerinde en çok gol atan ikinci futbolcu oldu. Frey'i de 11 golle Basel forması Arthur Cabral takip ediyor.
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