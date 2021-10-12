FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den duygusal paylaşım! "Fenerbahçe'nün büyüklüğü..."
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Türk asıllı Alman oyuncu resmi hesabından, usta yazar İslam Çupi'nin bir sözünü paylaştı. Mesut'un bu paylaşımı kı zamanda taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte o paylaşım...
Son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yıldız oyuncu Mesut Özil geçtiğimiz günlerde "Heyecan verici şeyler yakında" paylaşımıyla merak uyandırmıştı.
32 yaşındaki oyuncu son olarak ise "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz." alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.
Özil'in paylaşımı Sarı-Lacivertli taraftarlarca kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
İşte o paylaşım...
Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi…— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 12, 2021
🙏🏼 "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz." 💛💙 #M1Ö #YaFenerYa pic.twitter.com/FrQ4LCnsiu
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