12 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

ALBA Berlin 84-70 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Almanya’da mağlup!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 Giriş Tarihi: 12.10.2021

THY EuroLeague'in 3. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.

Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

ALBA Berlin: Da Silva 22, Smith 3, Delow 2, Sikma 13, Zoosman 7, Lo 21, Mattisseck 2, Schneider 5, Olinde 9, Blatt

Fenerbahçe Beko: Shayok 2, Henry 6, Pierre 9, Vesely 6, Booker 7, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Melih Mahmutoğlu 4, De Colo 15, Guduric 3, Ahmet Düverioğlu 12

1. periyot: 18-19

Devre: 27-35

3. periyot: 57-53

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