FENERBAHÇE HABERLERİ

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira bu karşılaşmada özellikle orta sahayı ele almak için Jose Sosa ile yakından ilgileniyor. İşte Pereira'nın Trabzonspor maçı taktiği... (FB spor haberleri)