10 Ekim 2021, Pazar
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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 11.00'de milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik çalışmaların yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı çalıştı
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 11.00'de milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik çalışmaların yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı.
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