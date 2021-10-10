10 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Trabzonspor maçı öncesi bunu yaptı! Vitor Pereira...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil özellikle antrenmanda sergilediği futbol ve istekli çalışmasıyla dikkat çekti. İşte Mesut Özil'in antrenman sonrasında yaptığı o hareketi ve detayları... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Trabzonspor maçı öncesi bunu yaptı! Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

Gribi atlatan Mesut Özil yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, önceki gün çabukluk çalışmasında partneri Nazım'ı geçerek fiziksel olarak 'hazırım' mesajı vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Trabzonspor maçı öncesi bunu yaptı! Vitor Pereira...

Antrenmanlarda da çok istekli olan Özil, antrenmanın ardından tesislerde kalarak tek başına çalışmaya devam etti. Fotomaç'ın haberine göre Pereira ile sıcak diyaloğu da objektiflere yansıyan Mesut'un Trabzonspor derbisinde forma giymek istediği ve bunu hocasına da ilettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Trabzonspor maçı öncesi bunu yaptı! Vitor Pereira...

Mesut Özil bu sezon hem ligde hem Avrupa'da oynadığı 9 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Özil bu mücadelelerde toplam 499 dakika süre aldı.

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