10 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın Jose Sosa planı! Trabzonspor maçında...

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira bu karşılaşmada özellikle orta sahayı ele almak için Jose Sosa ile yakından ilgileniyor. İşte Pereira'nın Trabzonspor maçı taktiği... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın Jose Sosa planı! Trabzonspor maçında...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun sisteminde önemli rol oynayan Jose Sosa'nın takımla başlaması yüzleri güldürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın Jose Sosa planı! Trabzonspor maçında...

Alt adalesinde sertleşme şikayeti nedeniyle ligde sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın Jose Sosa planı! Trabzonspor maçında...

Fotomaç'ın haberine göre Arjantinli tecrübeli yıldızın tam olarak iyileşmeden sahalara dönmesini sakıncalı bulan sağlık ekibinin yürüttüğü yoğun çabalar sonunda Sosa sakatlığından tamamen kurtulmuş olarak çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın Jose Sosa planı! Trabzonspor maçında...

Milli ara sonrası Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız idman açığını kapatmaya çalışırken, kadroya alınması konusunda engel kalmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın Jose Sosa planı! Trabzonspor maçında...

EN AZ 1 DEVRE SAHADA OLACAK!
Sosa'nın dönüşü Fenerbahçe orta sahasında alternatifleri de artıracak. Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın, tecrübeli isme Trabzon'da en az bir devre şans vermeyi planladığı bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut Özil ilk 11’de başlayacak mı? Mesut Özil ilk 11'de başlayacak mı?
Marcel Tisserand ne zaman dönecek? Pereira’nın kararı... Marcel Tisserand ne zaman dönecek? Pereira'nın kararı...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte derbinin öne çıkacak isimleri! Ceza sahası içinde... SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte derbinin öne çıkacak isimleri! "Ceza sahası içinde..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör