FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın Jose Sosa planı! Trabzonspor maçında...
Milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira bu karşılaşmada özellikle orta sahayı ele almak için Jose Sosa ile yakından ilgileniyor. İşte Pereira'nın Trabzonspor maçı taktiği... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun sisteminde önemli rol oynayan Jose Sosa'nın takımla başlaması yüzleri güldürdü.
Alt adalesinde sertleşme şikayeti nedeniyle ligde sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre Arjantinli tecrübeli yıldızın tam olarak iyileşmeden sahalara dönmesini sakıncalı bulan sağlık ekibinin yürüttüğü yoğun çabalar sonunda Sosa sakatlığından tamamen kurtulmuş olarak çalışmalara başladı.
Milli ara sonrası Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız idman açığını kapatmaya çalışırken, kadroya alınması konusunda engel kalmadı.
EN AZ 1 DEVRE SAHADA OLACAK!
Sosa'nın dönüşü Fenerbahçe orta sahasında alternatifleri de artıracak. Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın, tecrübeli isme Trabzon'da en az bir devre şans vermeyi planladığı bildirildi.
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