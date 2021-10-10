FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın Jose Sosa planı! Trabzonspor maçında...

EN AZ 1 DEVRE SAHADA OLACAK!

Sosa'nın dönüşü Fenerbahçe orta sahasında alternatifleri de artıracak. Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın, tecrübeli isme Trabzon'da en az bir devre şans vermeyi planladığı bildirildi.

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