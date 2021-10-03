03 Ekim 2021, Pazar
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Emre Belözoğlu, Bursaspor'a kaybedilen şampiyonluk gecesiyle ilgili dikkat çeken bir anı anlattı.
Belözoğlu şunları söyledi:
"O gün iki gün boyunca ağladık. 2010 şampiyonluğunda anonsçunun kurbanı olduk. Maçın 2-2 bittiği anons edildi. Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım şampiyon Bursa dedi. Dedim bu bir rüya."
Emre Belözoğlu'dan Aziz Yıldırım sözleri: Fenerbahçe...
Futbolu geçen sezon bırakan Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım şampiyon Bursa dedi. Dedim bu bir rüya." dedi.
Futbolu geçen sezon bırakan ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini de üstlenen Emre Belözoğlu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu, Bursaspor'a kaybedilen şampiyonluk gecesiyle ilgili dikkat çeken bir anı anlattı.
Belözoğlu şunları söyledi:
"O gün iki gün boyunca ağladık. 2010 şampiyonluğunda anonsçunun kurbanı olduk. Maçın 2-2 bittiği anons edildi. Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım şampiyon Bursa dedi. Dedim bu bir rüya."
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