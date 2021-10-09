09 Ekim 2021, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Trabzonspor derbisinde Jose Sosa'yı ilk 11'de başlatacak!
Süper Lig'in 9. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda 2. sırada bulunan Trabzonspor'a konuk olacak. Mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde, maç öncesinde teknik direktör Vitor Pereira flaş bir karar verdi. Portekizli teknik adamın döneminde formasından sakatlıkları sebebiyle uzak kalan Jose Sosa, bu maça 11'de başlayacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra kuvvetlendirme çalışmalarını tamamlayan ve önceki gün Samandıra'da idmanlara başlayan Jose Sosa'nın fiziksel açıdan hazır olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira, 36 yaşındaki oyuncunun yapacağı idmanları yakından gözlemleyecek. Portekizli hoca, 'olur' verirse Trabzonspor 11'inde yer alacak. Bakasetas-Hamsik ikilisine, Gustavo ve Sosa ile karşılık vermek isteyen deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle Arjantinli futbolcunun sahaya çıkmasına büyük önem veriyor.
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