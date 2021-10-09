09 Ekim 2021, Cumartesi

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı hesabını yaptı! Fenerbahçe derbisi sonrası liderlik

Milli aradan sonra Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, hesabını yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, derbiyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı hesabını yaptı! Fenerbahçe derbisi sonrası liderlik
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Teknik direktör Abdullah Avcı, 17 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Avcı, geldiği günden beri önemli işlere imza attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı hesabını yaptı! Fenerbahçe derbisi sonrası liderlik

Süper Kupa'nın kazanılmasının yanı sıra 17. sıradan aldığı takımı Avrupa arenasını taşıyan tecrübeli hoca bu kez taraftarının desteği ile liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den almak için mücadele edecek. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un başında rekorlar kırarak farklı hikayelerin altına imza atan bordo-mavili çalıştırıcı, zorlu Fenerbahçe galip bitirerek camiayı tam anlamıyla şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı hesabını yaptı! Fenerbahçe derbisi sonrası liderlik

EVİNDEKİ MAÇLARDA ZORLANIYOR

Trabzonspor'un başında 330 gündür bulunan Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Şenol Güneş Stadı'nda geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye ise 1-0 mağlup olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı hesabını yaptı! Fenerbahçe derbisi sonrası liderlik

Bu sezon ise Galatasaray karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelip müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi bu kez Avcı yönetiminde evindeki ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı hesabını yaptı! Fenerbahçe derbisi sonrası liderlik

Ayrıca Karadeniz devi dış sahada fırtına gibi esse de evinde zorlanıyor. Yaklaşık 50 gündür taraftarının önünde galip gelemeyen Fırtına, derbiyi alarak bu zinciri de kırmak istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı hesabını yaptı! Fenerbahçe derbisi sonrası liderlik

BÜTÜN VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Abdullah Avcı, teknik ekibi ile birlikte Fenerbahçe'nin tüm verilerini mercek altına alacak. Bu konuda önemli bir ekibe sahip olan tecrübeli teknik adam ortaya çıkartacağı tüm verileri oyuncularıyla yapacağı toplantılarda ayrıntılı anlatacak. Sahada ise uygulamaya koyarak geri dönüşümlerini değerlendirecek.

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