09 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Adnan Januzaj hamlesi! Transferde dev rakip

Süper Lig'de 8 hafta tamamlanırken Fenerbahçe 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Devre arasında takımı güçlendirip 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kanarya, Real Sociedad forması giyen Adnan Januzaj'i gündemine aldı. Transferde limitleri zorlayacak F.Bahçe'ye, Premier Lig ekibi rakip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Adnan Januzaj hamlesi! Transferde dev rakip
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

F.Bahçe Ocak ayında kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen sağ kanat oyuncusu Adnan Januzaj var. 26 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncu için Sarı-Lacivertliler oldukça ısrarcı...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Adnan Januzaj hamlesi! Transferde dev rakip

ONLAR DA BİR HAYLİ ISRARCI

Kanarya'nın bu transferde önemli bir rakibi var... Takvim'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmayı çok istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Adnan Januzaj hamlesi! Transferde dev rakip

TATMİN EDİCİ MAAŞ VERİLECEK

F.Bahçe sözleşmesi Haziran ayında sona erecek yıldız oyuncu için limitlerini zorlamayı ve yarışta bir adım öne geçmeyi planlıyor. Belçikalı yıldıza iyi bir sözleşme teklif edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Adnan Januzaj hamlesi! Transferde dev rakip

10 MAÇTA 2 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Real Sociedad formasıyla 10 maça çıkan Adnan Januzaj 1 gol atarken 1 de asiste imza attı. Belçikalı yıldız kanat oyuncusu 13 kez milli formayı giyerken 1 de gol attı.

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