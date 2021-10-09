FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor derbisinde Vitor Pereira düğümü Ferdi Kadıoğlu ile çözecek!
Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, milli aranın ardından ilk maçını Trabzonspor ile oynayacak. Sarı lacivertliler zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira bir yandan oyuncularını hazırlarken diğer taraftan da derbinin planlarını yapıyor. Portekizli hocanın derbide en önemli kozu ise Ferdi Kadıoğlu olacak. İşte detaylar...
Vitor Pereira'nın göreve gelişiyle ilk 11'in bankosu olan Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor maçında da kilit görev üstlenecek. Portekizli hoca formda oyuncuyla dün yapılan antrenmanda yakından ilgilendi. Ferdi'yi yanınan çağırıp direktifler veren Pereira, neler yapması gerektiğini anlattı.
Fotomaç'ın haberine göre; Kadıoğlu geçen sezon Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmada Dimitris Pelkas'ın attığı tek golün asistini yapmıştı. Genç yıldız zorlu maça yine damgasını vurmayı hedefliyor.
Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. 22 yaşına giren genç oyuncu için dünkü antrenmanın ardından tesislerde pasta kesildi. Pastayı kendi kesen Ferdi tebrikleri kabul etti.
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