08 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 2 transfer birden!

F.Bahçe’den 2 transfer birden!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kadrosunu 2 isimle birden güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan'ı renklerine bağladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın da katıldığı imza töreninde Rabia Göksu Gökçe ve Beyzanur Aslan ile sözleşme imzalandı.

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