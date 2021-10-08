Fenerbahçe'den Mesut Özil paylaşımı!
Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden Trabzonspor derbisi öncesi Mesut Özil paylaşımı geldi. İşte o paylaşım... (FB spor haberleri)
Süper Lig'de 19 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, milli aranın ardından derbide Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertlilerde kritik karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor.
Soğuk algınlığı nedeniyle Olympiakos maçının kadrosuna alınmayan, Kasımpaşa mücadelesinde ise yedek oturan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında en büyük kozlarından biri olacak.
Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından, yıldız futbolcuları Mesut Özil paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşımın altına destek mesajları attı.
💨💨💨 pic.twitter.com/vFAooQaE74— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 8, 2021
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