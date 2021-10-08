FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira Trabzonspor maçına odaklandı! O isme yakın markaj...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira, rakip analizi üzerindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Pereira, özellikle Trabzonspor'da Bakasetas'a yakın markaj planı üzerinde duruyor. İşte son detaylar... (FB spor habelrleri)
Önemli eksiklere rağmen 8 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, gözünü Trabzonspor'a dikti. Sarı-lacivertliler, 9. haftada konuk olacağı rakibine karşı hazırlıklara başladı. 3 günlük aradan sonra Samandıra'da yılın maçı için topbaşı yapan Kanarya, işi sıkı tutuyor.
Teknik direktör Pereira, oynanacak kritik karşılaşma öncesi bordo-mavililerin maçlarını izliyor, rakibin artı ve eksilerini değerlendiriyor.
ZİRVE AŞKINA!
Sakatlardan gelen haberler de zorlu sınav öncesi teknik heyeti daha çok umutlandırıyor. Sahada bireysel çalışmalara başlayan Jose Sosa, Tisserand ve Nazım Sangare'nin Trabzonspor maçına yetişeceği belirtiliyor. Yalnızca İrfan Can'ın durumu belirsizliğini koruyor. Bu zorlu deplasmanda tüm hedefini galibiyet üstüne kuran Vitor Pereira, takipçisiyle arasındaki puan farkını da açmanın planlarını yapıyor.
BAKASETAS'I LİSTEYE ALDI!
Trabzonspor'u analiz etmeye başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, dikkat edilecek isimler arasında ilk sıraya Bakasetas'ı aldı. Portekizli hoca, ligdeki 8 maçta 5 gol, 3 asistle bordo-mavililerin öne çıkan futbolcusu olan Bakasetas'a önlem almayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın Mert Hakan Yandaş ile Yunan yıldızı kilitlenemeyi düşündüğü belirtiliyor.
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