FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira Trabzonspor maçına odaklandı! O isme yakın markaj...

ZİRVE AŞKINA!

Sakatlardan gelen haberler de zorlu sınav öncesi teknik heyeti daha çok umutlandırıyor. Sahada bireysel çalışmalara başlayan Jose Sosa, Tisserand ve Nazım Sangare'nin Trabzonspor maçına yetişeceği belirtiliyor. Yalnızca İrfan Can'ın durumu belirsizliğini koruyor. Bu zorlu deplasmanda tüm hedefini galibiyet üstüne kuran Vitor Pereira, takipçisiyle arasındaki puan farkını da açmanın planlarını yapıyor.