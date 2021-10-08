08 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Ekvator 3-0 Bolivya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Enner Valencia tarihe geçti

Valencia tarihe geçti! Ekvator rahat kazandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia, Ekvator'un Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydederek galibiyetin mimarı oldu. 2 dakikada 2 gol atan Enner Valencia, Ekvador'da 33 gole ulaşarak, ülke tarihinin en skorer ismi oldu.

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 10. maçında Ekvador, sahasında Bolivya'yı konuk etti.

Monumental Banco Pichincha Stadı'nda oynanan maçı Ekvador 3-0 kazanırken maçın yıldızı Fenerbahçeli Enner Valencia oldu.

14. dakikada Estrada ile öne geçen Ekvador'da Valencia, 17 ve 19. dakikalarda attığı gollerle sakoru 3-0'a çıkardı ve takımının galibiyete taşıyan isim olmayı başardı.

Valencia maçta 64 dakika görev yaparken yerini Joshimar Rojas Lopez'e bıraktı.

2 dakikada 2 gol atan Enner Valencia, Ekvador'da 33 gole ulaşarak, ülke tarihinin en skorer ismi oldu.

Ekvador bu sonuçla 16 puana yükseldi ve puan kaybeden Uruguay'ın üzerinde üçüncü sıraya yükseldi.
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