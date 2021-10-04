SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluğunun sinyallerini veriyor! İlk 8 haftada...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek puanını 19'a yükseltti ve milli araya lider olarak girdi. Sarı lacivertlilerin ilk 8 haftadaki performansı şampiyonluğun sinyallerini verdi. Lige çok iyi bir başlangıç yapan Kanarya, son olarak 2013-14 sezonunda böyle bir form yakalamıştı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin ilk 8 haftasına girilirken, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, geçtiğimiz haftanın ardından bu haftayı da lider kapattı. Sarı lacivertli takım, geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Kanarya, bu müthiş başlangıcı son olarak şampiyon olduğu 2013-14 sezonunda yakalamıştı.

PEREIRA DA KENDİNİ AŞTI!

Sarı lacivertlilerin Portekizli hocası Vitor Pereira, takımı çalıştırdığı 2015-16 sezonunda ilk 8 haftada 17 puan toplamıştı. Fenerbahçe'deki ikinci döneminde ise Pereira, bu rakamı 2 puan daha yükselterek ilk 8 maçta 19 puan toplamayı başardı.

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