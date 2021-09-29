Süper Lig'de 7. haftanın sonuna gelinirken liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, bugün son idmanını yapacak. İşte ayrıntılar...

Hatay galibiyetinin ardından bir gün izin yapan Fenerbahçe, dün Olympiakos maçının hazırlıklarına başladı. Ülker Stadı'nda yarın oynanacak maç öncesi Hatay karşılaşmasının 11'indeki isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamladı. Teknik direktör Pereira yönetiminde çalışan Fenerbahçe, bugün Avrupa Ligi maçı öncesi son idmanını yapacak.

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