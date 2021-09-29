29 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Samandıra’da yüzler gülüyor!

Samandıra’da yüzler gülüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Süper Lig'de 7. haftanın sonuna gelinirken liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, bugün son idmanını yapacak. İşte ayrıntılar...

Hatay galibiyetinin ardından bir gün izin yapan Fenerbahçe, dün Olympiakos maçının hazırlıklarına başladı. Ülker Stadı'nda yarın oynanacak maç öncesi Hatay karşılaşmasının 11'indeki isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamladı. Teknik direktör Pereira yönetiminde çalışan Fenerbahçe, bugün Avrupa Ligi maçı öncesi son idmanını yapacak.

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