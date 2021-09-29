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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil ile görüştü!

Pereira Mesut Özil ile görüştü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, yıldız oyuncu Mesut Özil'i Hatayspor maçında dinlendirmişti. Portekizli teknik adamın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi, Mesut'la bir görüşme yaptığı öğrenildi. İşte yapılan mini toplantının ayrıntıları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Hatayspor ile oynanan lig maçında dinlendirilen Mesut Özil'in Olympiakos'a karşı 11'de olması bekleniyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yıldız futbolcu ile bire bir görüşme yaptığı öğrenildi. Mini toplantıda Mesut'tan beklentilerini dile getiren Portekizli hocanın, "Bu maçta da sana çok ihtiyaç düşecek. Grubun en iddialı takımıyla oynayacağız ve kazanmamız halinde ipler bizim elimizde olacak. Bu maçta kazanmaktan başka bir düşüncemiz olmayacak. Sen de takım arkadaşlarınla birlikte bunu sahada göstereceksiniz" dediği ifade edildi.

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