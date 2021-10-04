Fenerbahçe'nin ABD'nin Los Angeles FC takımından kadrosuna kattığı Diego Rossi, sarı lacivertli formayla çıkışa geçti. İlk maçlarında etkisiz bir performans sergileyen Uruguaylı forvet, son haftalardaki performansı ve yakaladığı grafikle göze girmeyi başardı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden itibaren taraftarların büyük beklenti içerisine girdiği Diego Rossi, ilk 2 maçında adeta yokları oynamıştı. Sivasspor karşılaşması ile sarı lacivertli formayı sırtına geçiren Rossi, Fenerbahçe kariyerindeki tek 90 dakika olan bu maçta skora katkı yapamadı.

Daha sonra çıktığı Başakşehir mücadelesinde de gole katkı veremeyen Uruguaylı devre arasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

İLK SKOR KATKISI!

Giresunspor maçında ilk 11'de başlayan Diego Rossi, ilk skor katkısını da bu maçta yaptı. Ferdi Kadıoğlu'nun henüz ikinci dakikada ağları havalandırdığı golde Rossi, ortayı açan isimdi. Genç futbolcu daha sonra 60. dakikada yerini Mergim Berisha'ya bırakmıştı.

İLK GOL HATAY'DA!

Fenerbahçe forması ile 4. maçına Hatayspor karşısında çıkan Diego Rossi, ilk golünü de bu maçta attı. Uruguaylı, Enner Valencia'nın ortasını harika bir şekilde gole çevirmişti. Rossi daha sonra 86. dakikada yerini Pelkas'a bırakmıştı.

Son olarak Kasımpaşa maçında takımını sırtlayan isimlerden birisi olan Diego Rossi, Mergim Berisha ve Luiz Gustavo'nun attığı gollerde asisti yapan isimdi. Rossi, bu karşılaşmada da 90 dakikayı tamamlayamadı ve 67. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

AMERİKA'DAKİ KARİYERİ

2018'in ocak ayında Los Angeles FC'ye transfer olan Diego Rossi, yeni takımıyla çıktığı ilk 5 maçında adeta şov yaptı. Uruguaylı, 1-0 sona eren ilk maçında takımına galibiyeti getiren golü atarken, ikinci maçında ise 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

Rossi, Los angeles FC ile çıktığı ilk 5 karşılaşmada takımına 4 gol 2 asistlik katkı sundu.

EN DEĞERLİ 3. İSİM!

Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak imza atan Diego Rossi, 18 milyon Euro'luk piyasa değeri ile Süper Lig'in en değerli 3. ismi konumunda.

Rossi'nin önünde 20 milyon Euro ile Miralem Pjanic ve 19 milyon Euro'luk değeri ile Uğurcan Çakır yer alıyor.

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