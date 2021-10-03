Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden Mergim Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kanarya, milli araya ligin zirvesinde girdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertliler, mücadeleyi 16. dakikada Berisha ve 45+5'te Luiz Gustavo'nun golleriyle 2-1 kazandı. Kasımpaşa'nın tek golü 53'te Travnik'ten geldi.

Bu sonucun ardından Kanarya, lider başladığı haftada milli ara öncesinde ligin zirvesindeki konumunu sürdürdü.

SERİ 3 MAÇA ÇIKTI!

Taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 19 Eylül'de Başakşehir'e 2-0 yenilen Kanarya, sonrasında çıktığı Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından 3 puanla ayrıldı.

MERGIM BERISHA SİFTAH YAPTI!

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Kasımpaşa maçında gol hasretini dindirdi. 23 yaşındaki futbolcu 16. dakikada sahneye çıktı ve sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Bu sonuçla lider Fenerbahçe puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Milli aranın ardından sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Berisha'nın ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un ön direkten vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

16'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada orta sahadan rakibinden topu alarak ceza sahasına yaklaşan Donk'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

40'ıncı dakikada Muhammed'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41'inci dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertuğrul'un oyun alanına çeldiği top Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

45+5'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla ceza sahası içine giren Rossi'nin pasında topla buluşan Gustavo'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

48'inci dakikada Hadergjonaj ile verkaça giren Eysseric'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.

53'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Umut'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrıldı. Travnik'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

60'ıncı dakikada soldan Berisha'nın yerden pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul göğsüyle meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyon Gustavo'nun rakibe faul yapmasıyla sonlandı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

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