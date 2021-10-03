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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Luiz Gustavo'dan kritik gol! | Son dakika spor haberleri

Taraftarlar tepki göstermişti! Gustavo...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Gustavo, Olympiakos maçında taraftarlar tarafından tepki almıştı. Brezilyalı futbolcu karşılaşmanın 45+4. dakikasında takımının 2. golünü kaydetti. (FB spor haberleri)

Süper Ligin 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Luiz Gustavo, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

KENDİNİ AFFETTİRDİ

Geçen hafta ıslıklanarak eleştiren Gustavo, attığı şık golle kendini affettirdi.

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