SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu! "Milli arada sakatlar dönecek ve hazır olacağız"
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. İşte Pereira'nın açıklamaları...
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.
Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları;
"Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil."
"Maç sırasında düzeltmemiz gereken şeyleri not alıyorum ve devrede oyuncularıma söylüyorum. Maçtan notlar alıyorum, bunları kişisel olarak oyunculara söylüyorum. Bazen takıma söylüyorum. Taraftarımıza da teşekkür ederim, bize yardımcı oldular."
"Takım iyi dinlenemedi, istediğimiz seviyeye çıkamadık. Üç günde bir maç yapmadığımızda, takım istediğim seviyeye çıkabilir."
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