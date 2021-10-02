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FENERBAHÇE

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil müjdesi! Takımla çalışmalara yeniden başladı

Kanarya’ya Mesut Özil müjdesi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a mağlup olan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak Süper Lig'de liderliğini devam ettirmek istiyor. Kanarya'ya zorlu maç öncesinde yıldız futbolcu Mesut Özil'den de iyi haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışması ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Olympiakos karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

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MESUT TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Mesut Özil de takımla çalıştı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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