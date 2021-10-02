CANLI SKOR | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? (FB MAÇI)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 7. haftada yükseldiği liderliği Kasımpaşa'yı yenerek korumak istiyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de Gustavo'nun dinlendirilmesi bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.

FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL SEVİNCİ YAŞANIYOR!

Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos karşılaşmasına kadroda olmayan yıldız isim Kasımpaşa maçı ile birlikte formasına dönecek.

GUSTAVO DİNLENDİRİLEBİLİR!

Sezon başından bu yana her maçta forma giyen Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında dinlendirilebilir. Gustavo'nun Olympiakos maçında yorgunluk yaşadığı teknik ekip tarafından gözlemlendi.

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