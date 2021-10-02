FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas'ın performansı hayal kırıklığı yarattı! (Spor haberleri)
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas performansıyla bu sezon hayal kırıklığı yarattı. 27 yaşındaki futbolcu, son 5 maçta 162 dakika süre alabildi. İşte Pelkas'ın istatistikleri... (FB spor haberleri)
Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı ve en etkili isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Dimitrios Pelkas olmuştu. Yunan yıldız 42 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Ancak bu sezon Pelkas için hiç de iyi geçmiyor.
Takvim'de yer alan habere göre sezon başında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu sahalara eskisi gibi dönemedi. Şu ana kadar 5 resmi maçta 162 dakika sahada kalan Pelkas takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi.
Frankfurt deplasmanında son saniyede kaçırdığı penaltı ile Fenerbahçe'yi galibiyetten eden Yunan futbolcu Olympiakos karşılaşmasında da önemli fırsatları değerlendiremedi.
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