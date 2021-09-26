26 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Hatayspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Hatayspor-F.Bahçe maçının VAR’ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Hatayspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

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