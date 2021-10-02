Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Ocak ayında... (Spor haberleri)

Soru çok az. Gerçi soru soranların da kimi zaman "Bunu kim soruyor?" cevabıyla karşılaştığı da oldu. Kimi, çekindiği için methiyeler düzerek çanak sorular soruyor; kimi de öne çıkma sevdası ile yorum yapmaktan soru sormaya fırsat bulamıyor. Doğru soruyu soran her muhabirin sonuna kadar yanındayız. Gelelim "Herkes biliyor" kısmına… Pereira'nın da kabul ettiği gibi "Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım."