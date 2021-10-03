03 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Borsa İstanbul'da en değerli takım Fenerbahçe!

En değerli takım Fener!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Borsa İstanbul'daki en değerli spor kulübü Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli kulübün değeri 3.325 milyon TL olarak ölçüldü.

Borsa İstanbul'daki en değerli spor kulübü Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin değeri 3.325 milyar TL olarak ölçüldü. Galatasaray 1.749 milyar TL değeriyle ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor 1.635 milyar TL ile üçüncü, Beşiktaş ise 1.416 milyar TL ile üçüncü oldu.

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