Borsa İstanbul'da en değerli takım Fenerbahçe!

Borsa İstanbul'daki en değerli spor kulübü Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli kulübün değeri 3.325 milyon TL olarak ölçüldü.

Borsa İstanbul'daki en değerli spor kulübü Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin değeri 3.325 milyar TL olarak ölçüldü. Galatasaray 1.749 milyar TL değeriyle ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor 1.635 milyar TL ile üçüncü, Beşiktaş ise 1.416 milyar TL ile üçüncü oldu.

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