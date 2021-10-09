FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den merak uyandıran paylaşım!

Spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tecrübeli oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Heyecan verici şeyler yakında" ifadesini kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, merak uyandıran bir paylaşım yaptı.

32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Exciting things coming soon (Heyecan verici şeyler yakında) ifadesine yer verdi.

Mesut'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde onbinlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

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