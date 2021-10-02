FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! Zajc ve Berisha...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Ülker Stadı'nda konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul ekibiyle olan karşılaşma öncesi takıma moral verirken; Portekizli teknik adamın Kasımpaşa maçında Miha Zajc ve Mergim Berisha'ya ilk 11'de görev vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Olympiakos yenilgisi 'şimdilik' rafa kaldırıldı. Teknik heyet, futbolculardan bu karşılaşmayı unutup ligde yarın Kasımpaşa ile oynayacakları maça konsantre olmalarını istedi. Morallerini bozmamaları gerektiğini söyleyen Vitor Pereira, "Olympiakos'la deplasmanda oynayacağımız maçta bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan gereken dersi elbette çıkaracağız. Ancak şimdi Kasımpaşa'yı düşünmeliyiz. Kazanıp ligde yolumuza kayıpsız devam etmemiz gerek" diye konuştu.
ZAJC VE BERISHA İLK 11'E
Savunmada yapılan bireysel hatalar ve top kayıpları ile hücumdaki üretkenlik sorununa ise antrenmanlarda çözüm aranacak. Fotomaç'ın haberine göre; Pereira'nın yoğun maç takvimi nedeniyle Kasımpaşa karşısında yine kadroda revizyon yapması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş'ın yerine sakatlığı geçen Miha Zajc'ın ilk onbirde sahaya çıkma ihtimali yüksek. Mergim Berisha'nın da forvette şans bulması bekleniyor. Genç Muhammed Gümüşkaya'nın da duruma göre ilk onbirde yer alabileceği gelen haberler arasında.
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