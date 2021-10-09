SPOR HABERLERİ - Club Brugge'ün Türk scoutu Halis Yen'den Arda Güler, Bora Aydınlık ve Bartuğ Elmaz sözleri!
Belçika futbolunun en önemli kulüplerinden olan Club Brugge'ün Türk scoutu Halis Yen, önemli açıklamalarda bulundu. Altyapı yönetiminden, Türk futboluna kadar birçok konuya değinen Yen, aynı zamanda Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Arda Güler, Bora Aydınlık ve Bartuğ Elmaz hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Belçika Ligi'nin en önemli kulüplerinden Club Brugge'de 4 yıldır scout olarak çalışan Halis Yen, çok önemli açıklamalarda bulundu. Scouting hakkında bilgi veren Yen, Türk futbolunun altyapı sorunu hakkında da konuştu. Fanatik'e konuşan 33 yaşındaki gözlemci, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da genç yetenekleri izlediklerini açıkladı. İşte o sözler...
"KAZANMAYA DEĞİL GELİŞİME ODAKLI"
- Futbolcu fabrikası Belçika'da altyapı ne demek? Kulüplerin altyapıya bakış açısı nasıl ve hangi boyutlarda yatırımlar yapılıyor?
Altyapı sisteminin kurulması sadece kulüplerimizin sorunu veya sorumluluğu değil. Belçika ülke olarak futbola ve spora yatırım yaptı. 'Yetenekleri nasıl geliştiririz?' sorusundan yola çıkarak eğitim sistemi oluşturdular ve yıllar sonra meyvelerini dünya birincisi olarak kazandılar. Tesis ve geliştirici üst düzey antrenörler yetiştirip, bilgi ve birikimlerini oyunculara aktardılar. Her kursta eğitmenler, 'Önemli olan çocukların gelişimi' diyor. 13 yaşına kadar sıralama yok Belçika'da. Bunun nedeni kazanmaya odaklı değil, gelişime odakli oyuncular yetiştirmek.
"METİN OKTAY TESİSLERİ'NDE 5 SAHA VAR 2'Sİ A TAKIM İÇİN"
Mesela Club Brugge'ün U8-U12 için ayrı antrenman tesisleri var. Başka bir tesis sadece U15 ve U16 takımları için. u18, PAF ve A Takımın da kendilerine ait tesisleri var. 4 büyükler dediğimiz hangi kulüpte böyle bir imkan var? Mesela Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 5 veya 6 tane saha var, 2'si A Takım için, gerisi genç kardeşlerimiz için. Bu çocuklardan nasıl aynı gelişimi bekleyeceğiz?
"MECBURİYET DEĞİL POLİTİKA OLMALI"
Hangi büyük takımımız da bir antrenör sadece PAF Takım ile A Takım arasında köprü görevini yapıp gençlerimizin gelişimini takip ediyor? Genç oyuncu yetiştirmek bir mecburiyet değil, kulüplerin politikası olması lazım. Senelik 3 milyon Euro ile altyapıda guzel işler yapılabilir.
"EN AZ 5 RAPOR LAZIM"
- Peki sistem nasıl işliyor? Yani bir oyuncunun transferi öncesinde hangi aşamalar uygulanıyor, hangi kriterlere dikkat ediliyor? Hep özel yaşamdan bahsediliyor. Bu özel yaşamı kimlerden ve nasıl öğreniyorsunuz?
Sistem aslında çok basit. Örneğin; Gençlerbirliği'nde altyapıda oynayan bir oyuncu keşfedildiği zaman rapor hazırlanıyor Ankara Bölge Sorumlusu tarafından. Diğer hafta Gençlerbirliği mesela Göztepe ile oynayacaksa İzmir Bölgesi Scout'u tarafından yine bir rapor hazırlanıyor. En azından 5 rapor olması lazım ki transfer sürecine girmek için. Ancak oyuncu çok yetenekliyse bazen 2 gözlemci raporu ile transfer yaptığımız da oluyor.
"FALCAO SİZİ ŞAMPİYON YAPABİLİR AMA..."
Attila Szalai, Kim Min Jae, Marcao, scout transferlerine güzel örnek. Ancak bu şekilde borç sarmalından kurtuluruz. Scouting bir kulübün kalbidir. Falcao gibi oyuncuları getirirseniz sizi belki şampiyon yapar ama gelişim gösterip hem şampiyon yapıp hem parlatıp satabildiğiniz futbolcu size daha fazla para getirir.
"ARDA GÜLER, BORA AYDINLIK VE BARTUĞ ELMAZ"
- Türkiye'ye gelen isimlerden sizin de takip ettikleriniz var mıydı? Şu an mevcut kadronuzdaki sol bek Sobol uzun bir süre Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın listesindeydi örnek vermek gerekirse... Yoksa eğer Türkiye'den listenizde olan bir isim var mı?
Fenerbahçe'den; Arda Güler (16) ve Bora Aydınlık (16), Galatasaray'dan da Bartuğ Elmaz (18) gibi oyuncuları takip ediyor, onların gelişimini merak ediyorum. Benim için önemli olan altyapıdan kaç futbolcu çıkar?
Aslında altyapıdan yeterince gençlerimiz çıkıyor ama A takımlarda sistem ve sabır olmadıgı için bu yetenekli gençleri her zaman A takıma entegre edemiyoruz.
Türkiye'den, Avrupa'ya gitmeye en yakın olan 3 isim?
Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür
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