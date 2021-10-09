"EN AZ 5 RAPOR LAZIM"

- Peki sistem nasıl işliyor? Yani bir oyuncunun transferi öncesinde hangi aşamalar uygulanıyor, hangi kriterlere dikkat ediliyor? Hep özel yaşamdan bahsediliyor. Bu özel yaşamı kimlerden ve nasıl öğreniyorsunuz?

Sistem aslında çok basit. Örneğin; Gençlerbirliği'nde altyapıda oynayan bir oyuncu keşfedildiği zaman rapor hazırlanıyor Ankara Bölge Sorumlusu tarafından. Diğer hafta Gençlerbirliği mesela Göztepe ile oynayacaksa İzmir Bölgesi Scout'u tarafından yine bir rapor hazırlanıyor. En azından 5 rapor olması lazım ki transfer sürecine girmek için. Ancak oyuncu çok yetenekliyse bazen 2 gözlemci raporu ile transfer yaptığımız da oluyor.