FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de çarpıcı istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 gol kaydeden sarı-lacivertliler, buna rağmen grupta en fazla gol beklentisine ulaşan takım oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonunda en fazla gol beklentisine ulaşan takım oldu. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt (1-1) ve Olympiakos (0-3) ile oynadığı karşılaşmalarda 5,25 gol beklentisi elde etti. Ancak Kanarya sadece bir kez Mesut Özil'le fileleri havalandırabildi. Olympiakos 3,27 gol beklentisiyle iki maçta 5 gol atarken, 2,29 gol beklentisine ulaşan Frankfurt 2 gol kaydetti. Royal Antwerp de 2,62 oranıyla 1 gol attı. Fenerbahçe'de pozisyonları değerlendirememe ve forvet+golcü sıkıntısı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yeni transferler Mergim Berisha (6 maç) ve Serdar Dursun (2 maç) henüz golle tanışamazken, Enner Valencia da grup maçlarında sessiz kaldı.
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