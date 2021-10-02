02 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de çarpıcı istatistik! UEFA Avrupa Ligi'nde...

F.Bahçe’de çarpıcı istatistik! UEFA Avrupa Ligi’nde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 gol kaydeden sarı-lacivertliler, buna rağmen grupta en fazla gol beklentisine ulaşan takım oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonunda en fazla gol beklentisine ulaşan takım oldu. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt (1-1) ve Olympiakos (0-3) ile oynadığı karşılaşmalarda 5,25 gol beklentisi elde etti. Ancak Kanarya sadece bir kez Mesut Özil'le fileleri havalandırabildi. Olympiakos 3,27 gol beklentisiyle iki maçta 5 gol atarken, 2,29 gol beklentisine ulaşan Frankfurt 2 gol kaydetti. Royal Antwerp de 2,62 oranıyla 1 gol attı. Fenerbahçe'de pozisyonları değerlendirememe ve forvet+golcü sıkıntısı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yeni transferler Mergim Berisha (6 maç) ve Serdar Dursun (2 maç) henüz golle tanışamazken, Enner Valencia da grup maçlarında sessiz kaldı.

Gustavo ve Mert’e destek haberin devamı

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