FENERBAHÇE HABERLERİ

Ülker Stadı'nda taraftarların ıslıkladığı Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasında Pereira ve takım arkadaşları moral verdi. İki oyuncu da oldukça üzgün görünürken, Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğun büyük kısmını üstüme alıyorum. Bugün maalesef istediğim performansımda değildi" dedi.