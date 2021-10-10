10 Ekim 2021, Pazar
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den ekstra çalışma
Gribi atlatan Mesut Özil yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, önceki gün çabukluk çalışmasında partneri Nazım'ı geçerek fiziksel olarak 'hazırım' mesajı vermişti. Dünkü idmanda da çok istekli olan Özil, antrenmanın ardından tesislerde kalarak tek başına çalışmaya devam etti.
Gribi atlatan Mesut Özil yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, önceki gün çabukluk çalışmasında partneri Nazım'ı geçerek fiziksel olarak 'hazırım' mesajı vermişti. Dünkü idmanda da çok istekli olan Özil, antrenmanın ardından tesislerde kalarak tek başına çalışmaya devam etti. Pereira ile sıcak diyaloğu da objektiflere yansıyan Mesut'un Trabzonspor derbisinde forma giymek istediği ve bunu hocasına da ilettiği öğrenildi.
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