02 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'a destek

Gustavo ve Mert’e destek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Ülker Stadı'nda taraftarların ıslıkladığı Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasında Pereira ve takım arkadaşları moral verdi. İki oyuncu da oldukça üzgün görünürken, Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğun büyük kısmını üstüme alıyorum. Bugün maalesef istediğim performansımda değildi" dedi.

Ülker Stadı'nda taraftarların ıslıkladığı Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasında Pereira ve takım arkadaşları moral verdi. İki oyuncu da oldukça üzgün görünürken, Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğun büyük kısmını üstüme alıyorum. Bugün maalesef istediğim performansımda değildi" dedi.
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