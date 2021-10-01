01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil Fenerbahçe - Olympiakos maçına yetişmedi

Mesut Özil yetişmedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Gribal enfeksiyona yakalanan ve son idmanda yer almayan Mesut Özil yoğun tedaviye rağmen iyileşmeyince maçtan önce kadrodan çıkarıldı. İrfan Can, Nazım, Sosa, Serdar Aziz ve Tisserand sakatlıkları geçmediği, Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemediler.

Gribal enfeksiyona yakalanan ve son idmanda yer almayan Mesut Özil yoğun tedaviye rağmen iyileşmeyince maçtan önce kadrodan çıkarıldı. İrfan Can, Nazım, Sosa, Serdar Aziz ve Tisserand sakatlıkları geçmediği, Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemediler.
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