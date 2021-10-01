01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Fenerbahçe - Olympiakos maçında ilk 11’de 2 değişiklik

Pereira’dan ilk 11’de 2 değişiklik
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.10.2021

Vitor Pereira, ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı, son oynadıkları Hatayspor maçından farklı olarak Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi- Samuel'e görev verdi. Sakatlığı geçen Miha Zajc da 4 maç aradan sonra kadroya girerken, yedek soyundu.

Vitor Pereira, ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı, son oynadıkları Hatayspor maçından farklı olarak Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi- Samuel'e görev verdi. Sakatlığı geçen Miha Zajc da 4 maç aradan sonra kadroya girerken, yedek soyundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’yi ’Mesut’ etmiyor! Oynadığı maçlarda... F.Bahçe'yi 'Mesut' etmiyor! Oynadığı maçlarda...
Fenerbahçe’nin eski hastalığı hortladı! Fenerbahçe'nin eski hastalığı hortladı!
Mesut Özil yetişmedi Mesut Özil yetişmedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör