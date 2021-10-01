Vitor Pereira, ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı, son oynadıkları Hatayspor maçından farklı olarak Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi- Samuel'e görev verdi. Sakatlığı geçen Miha Zajc da 4 maç aradan sonra kadroya girerken, yedek soyundu.

Vitor Pereira, ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı, son oynadıkları Hatayspor maçından farklı olarak Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi- Samuel'e görev verdi. Sakatlığı geçen Miha Zajc da 4 maç aradan sonra kadroya girerken, yedek soyundu.

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