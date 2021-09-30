Fenerbahçeli Mesut Özil'i böyle savundu! "Hiç kimse yedek oturtamaz"
Teknik direktör Levent Kartop, A Spor Radyo'da yayınlanan Spor Trafiği programında Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kartop, "Mesut Özil'i hiçbir teknik direktör kolay kolay yedek kulübesinde oturtamaz. Böyle dünya yıldızı bir oyuncuyu idare etmek de kolay değildir." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör Levent Kartop, A Spor Radyo'da yayınlanan Spor Trafiği programında gazeteci Koray Baloğlu'nun konuğu oldu. Spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Levent Kartop, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti. "Pereira Fenerbahçe'de planladığı sistemi oturtmaya başladı." diyen Kartop, "Sezon başında bazı sıkıntılar oldu, 'Ben disiplinsizliğe izin vermem' diyerek bir iki kişiyi kadro dışı bıraktı ve diğer oyunculara da mesaj verdi." dedi.
Teknik direktör Levent Kartop, Fenerbahçe teknik direktörünün Mesut Özil'i verimli bir şekilde kullandığını vurguladı. Kartop, "Mesut Özil'i hiçbir teknik direktör kolay kolay yedek kulübesinde oturtamaz. Böyle dünya yıldızı bir oyuncuyu idare etmek de kolay değildir. Mesut'u kenarda oturtuyor, yeri geldiğinde oyuna alıyor. Oyuncusundan ne kadar performans elde edebileceğini biliyor." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe teknik direktörünü takdir ettiğini belirten Levent Kartop, "ben Pereira'yı başarılı buluyorum. Gençlere şans vermesi de çok önemli. Ferdi, Pereira'dan önce böyle performans sergilemiyordu. Topu kaptırdıkları yerde rakibe pres yapıyorlar, takım halinde topun gerisine geçiyorlar. Bu disiplini oturtmuş. Her şeyden önemlisi Vitor Pereira Fenerbahçe'ye coşku getirdi." ifadelerini kullandı.
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