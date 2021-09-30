30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Mesut Özil'i böyle savundu! "Hiç kimse yedek oturtamaz"

F.Bahçeli yıldızı böyle savundu: Hiç kimse yedek oturtamaz
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2021

Teknik direktör Levent Kartop, A Spor Radyo'da yayınlanan Spor Trafiği programında Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kartop, "Mesut Özil'i hiçbir teknik direktör kolay kolay yedek kulübesinde oturtamaz. Böyle dünya yıldızı bir oyuncuyu idare etmek de kolay değildir." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktör Levent Kartop, A Spor Radyo'da yayınlanan Spor Trafiği programında gazeteci Koray Baloğlu'nun konuğu oldu. Spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Levent Kartop, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti. "Pereira Fenerbahçe'de planladığı sistemi oturtmaya başladı." diyen Kartop, "Sezon başında bazı sıkıntılar oldu, 'Ben disiplinsizliğe izin vermem' diyerek bir iki kişiyi kadro dışı bıraktı ve diğer oyunculara da mesaj verdi." dedi.

Teknik direktör Levent Kartop, Fenerbahçe teknik direktörünün Mesut Özil'i verimli bir şekilde kullandığını vurguladı. Kartop, "Mesut Özil'i hiçbir teknik direktör kolay kolay yedek kulübesinde oturtamaz. Böyle dünya yıldızı bir oyuncuyu idare etmek de kolay değildir. Mesut'u kenarda oturtuyor, yeri geldiğinde oyuna alıyor. Oyuncusundan ne kadar performans elde edebileceğini biliyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe teknik direktörünü takdir ettiğini belirten Levent Kartop, "ben Pereira'yı başarılı buluyorum. Gençlere şans vermesi de çok önemli. Ferdi, Pereira'dan önce böyle performans sergilemiyordu. Topu kaptırdıkları yerde rakibe pres yapıyorlar, takım halinde topun gerisine geçiyorlar. Bu disiplini oturtmuş. Her şeyden önemlisi Vitor Pereira Fenerbahçe'ye coşku getirdi." ifadelerini kullandı.

Pereira'nın sistemine uymadı! Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Pereira’nın sistemine uymadı! Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor Pereira'nın sistemine uymadı! Yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor
Bir maçtan daha fazlası! Eğer F.Bahçe kazanırsa... Bir maçtan daha fazlası! Eğer F.Bahçe kazanırsa...
Canlı yayında açıkladı! Bu sadece bir maç değil Canlı yayında açıkladı! "Bu sadece bir maç değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör