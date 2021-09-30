Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldıza flaş sözler! "Derdi ne bilmiyorum ama..."
Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 7 haftanın sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerin ligdeki durumunu ve oyuncuları değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, o yıldız için flaş tespitlerde bulundu. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
OZAN ZEYBEK - KASAP HAVASI
Tempolu ve arzulu oyun Hatay'da göze hoş geldi. Oysa ki Giresunspor karşısında sergilenen futbol soru işaretleri ile doluydu. Nedense her zaman taraftarın aklında sadece son maç kalıyor… Yani Fenerbahçe iyi oynuyor, ısırıyor ya da doksan dakika direncini kaybetmiyor diyebiliriz.
Fenerbahçe "iyi savunma yapıyor" diyorlar. Hayır! Fenerbahçe'nin iyi savunma oyuncuları var. Belki de Uche-Högh ikilisinden sonra uzun süre hafızalarda yer edinecek yeni bir ikili daha doğdu. Kim ve Szalai… Ama hücum hattı için unutun ikiliyi, teklisi bile yok.
Valencia'yı çıkardığın anda ise nasıl gol atacağını düşünmek dahi istemiyorum. Son transferlerden hiç memnun değilim. Crespo ve Max Meyer bırakın Fenerbahçe'yi, belki de bu ligin oyuncusu da değiller.
Berisha'nın da Samatta'dan üstün yanının olduğunu sanmıyorum. Ben Gustavo'cu değilim ama üçlü savunma ile oynuyorsan ondan vazgeçmek de olmaz. Bazı maçlarda dozajı kaçırıp, vazifesi olmayan işlere de giriyor. Yanındaki yardımcı figür o anda önemli rol üstleniyor. Gustavo patronluk yapacaksa,onunla oynayan çok dinamik olmalı. Mesela bugün onu Zajc ile oynat, ne demek istediğimi anlarsın. Zira verim alamazsın. Orta sahada kırılgan oyuncuya yer yok. Savaşan,koşan oyuncu lazım. Oyun aklı olan, iki kişilik düşünen topçu lazım.
Neden son maçlarda en çok katkıyı sağlayanlardan biri hep Mert Hakan oluyor? Bu yapıda, bu sistemde gereken bu çünkü… Geçen sezonun formda ve gözde oyuncusu Pelkas'ın vücut dilinden mutsuzluk akıyor. Sakatlıktan dönüşü pek iyi olmadı. Derdini ben bilemem ama erken müdahale etmekte fayda var.
Altay'da da kafa karışıklığı var gibi lakin tam teşhisi henüz koyamadım. İnsan göründüğünden değil sakladığından ibarettir diyeceğim… Sesimi değil, sözümü yükseltmek istiyorum. Ben bir santrafor bekliyorum. Yakaladığı üç pozisyonun ikisini atacak bir santrafor. Fenerbahçe'yi şahlandıracak bir golcü diyorum.
Sonuç olarak; iyi çalışan,arzulayan,isteyen ve en önemlisi oyundan kopmayan bir takım oldu veya olmak üzere diyebilirim. Artı bir oyuncu çok daha işleri kolaylaştırabilir. Bu oyunda duygusallığa yer yok ama futbol akla değil yüreğe hitap ediyor… Olympiakos karşısında canıgönülden başarılar diliyorum…
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