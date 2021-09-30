30 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Liverpool efsanesi Peter Crouch Fenerbahçeli Mesut Özil'i yerden yere vurdu! "Tembel ve işe yaramaz"

Mesut Özil’i yerden yere vurdu! Tembel ve işe yaramaz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Juventus ile Chelsea karşı karşıya gelirken, mücadeleyi İtalyan temsilcisi 1-0 kazandı. Mücadele sonunda Liverpool'un efsane golcüsü Peter Crouch, Chelsea'li Kai Havertz'i eleştirdi ve Mesut Özil örneği verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, Chelsea ile karşılaştı. Ronaldo gittikten sonra düşüşe geçen Juventus, Chelsea'yi mağlup ederek adından söz ettirdi.

Karşılaşmanın ardından unutulmaz golcülerden Peter Crouch, Chelsea'nin Alman futbolcusu Kai Havertz'i sert bir dille eleştirdi.

"MESUT ÖZİL GİBİ"

Alman yıldız Kai Havertz hakkında Crouch, "Tıpkı Mesut Özil gibi, saha içinde tembel ve işe yaramaz bir oyuncu gibiydi. Hatta bazen sinir bozucu oldu. Kendini geliştirmesi lazım." ifadelerini kullandı. İngiltere'de yayınlanan program sosyal medyada gündem oldu.

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