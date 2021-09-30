30 Eylül 2021, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira'nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor
Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2014 yılında alan Fenerbahçe, bu hasretini dindirmek istiyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde değiştiren sarı-lacivertliler teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte sistemini de değiştirdi. 3'lü savunmada büyük başarı sağlayan F.Bahçe, sisteme uymayan isimlerle yollarını ayırdı. Devre arasında da gelen ve gidenlerin olacağı Kanarya'da, deneyimli hoca o futbolcuyla da yolların ayrılmasını istedi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...