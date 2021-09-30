Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira'nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2014 yılında alan Fenerbahçe, bu hasretini dindirmek istiyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde değiştiren sarı-lacivertliler teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte sistemini de değiştirdi. 3'lü savunmada büyük başarı sağlayan F.Bahçe, sisteme uymayan isimlerle yollarını ayırdı. Devre arasında da gelen ve gidenlerin olacağı Kanarya'da, deneyimli hoca o futbolcuyla da yolların ayrılmasını istedi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 30.09.2021 12:28 ABONE OL