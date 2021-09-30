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Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira'nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2014 yılında alan Fenerbahçe, bu hasretini dindirmek istiyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde değiştiren sarı-lacivertliler teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte sistemini de değiştirdi. 3'lü savunmada büyük başarı sağlayan F.Bahçe, sisteme uymayan isimlerle yollarını ayırdı. Devre arasında da gelen ve gidenlerin olacağı Kanarya'da, deneyimli hoca o futbolcuyla da yolların ayrılmasını istedi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 30.09.2021 12:28
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Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira’nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirdi.

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Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira’nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor

Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırırken, 9 futbolcuyu da renklerine bağladı.

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Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira’nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor

Bu hareketle birlikte takımdaki maliyet dengesini de korumayı başaran Kanarya, Portekizli teknik direktör önderliğinde Süper Lig'e de bomba gibi başladı.

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Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira’nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor

Ligde 7 hafta oynanırken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler 16 puan topladı ve zirvede yer aldı. Bu süreçte ise kalesinde sadece 5 gol gördü.

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Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira’nın sistemine uymadı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor

3'LÜ SAVUNMA İŞE YARADI

Takıma gelmesiyle birlikte ilk işi sistemi değiştirmek olan Pereira'nın bu taktiği işe yaradı.

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