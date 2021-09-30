FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas'tan maç sonu flaş sözler
Fenerbahçe'nin sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Pelkas açıklamalarda bulundu. Yunan yıldız, "Başlangıçta oyunu kontrol etmeyi, hakim olmayı denedik. Olympiakos bizim hata yapmamızı bekledi. Attıkları ilk gol böyle geldi. İkinci yarı oyuna iyi başladık. Benim de değerlendiremediğim, şanssız olduğum bir pozisyon vardı. Sonrasında maç 2-0'a geldi ve oyundan düştük. İkinci gol bir kırılma oldu. Netice itibarıyla galip geldiler." dedi.
2. golün gidişatı değiştirdiğini söyleyen Pelkas, "Başlangıçta oyunu kontrol etmeyi, hakim olmayı denedik. Olympiakos bizim hata yapmamızı bekledi. Attıkları ilk gol böyle geldi. İkinci yarı oyuna iyi başladık. Benim de değerlendiremediğim, şanssız olduğum bir pozisyon vardı. Sonrasında maç 2-0'a geldi ve oyundan düştük. İkinci gol bir kırılma oldu. Netice itibarıyla galip geldiler." dedi.
Taraftarların talep ettiği oyunu oynamaları gerektiğini kaydeden Yunan yıldız, "Taraftarların desteği, ne kadar çok sevdiklerini gösteriyor. Biz de bunun karşılığını vermemiz, yüzde 100 ile oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bir takımız, savaşırsak iyi sonuçlar gelecektir. Biz bu desteğe cevap vermeliyiz. 3-0 yenildiğimiz maçtan sonra bize destek verdiler. Biz de oyunla, mücadeleyle daha fazlasını vermeliyiz." ifadelerini kullandı.
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