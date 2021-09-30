30 Eylül 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas'tan maç sonu flaş sözler
FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas'tan maç sonu flaş sözler Fenerbahçe'nin sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Pelkas açıklamalarda bulundu. Yunan yıldız, "Başlangıçta oyunu kontrol etmeyi, hakim olmayı denedik. Olympiakos bizim hata yapmamızı bekledi. Attıkları ilk gol böyle geldi. İkinci yarı oyuna iyi başladık. Benim de değerlendiremediğim, şanssız olduğum bir pozisyon vardı. Sonrasında maç 2-0'a geldi ve oyundan düştük. İkinci gol bir kırılma oldu. Netice itibarıyla galip geldiler." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30.09.2021
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