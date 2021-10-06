FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber!
Spor haberleri: Süper Lig'de ilk 8 haftayı 19 puanla lider geçen Fenerbahçe, milli aranın ardından deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 3 günlük iznin ardından teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışmalara başlarken, bordo-mavili takımla oynanacak zorlu mücadele öncesi müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Milli maç arası nedeniyle Perşembe günü 18.00'e kadar izinli olan Fenerbahçe'de Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare'nin Trabzon deplasmanında forma giyecek seviyeye gelmesi, İrfan Can Kahveci'nin da bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanya maçında sahada olması bekleniyor.
Alt adale sertleşmesi nedeniyle sadece ilk 3 maçta forma giyebilen Jose Sosa, Süper Ligde 5 maç Avrupa Liginde ise 2 maç kaçırmıştı. Milli arada yeniden takıma dönüp formasına kavuşması beklenen Arjantinli yıldız için bu milli ara, tam anlamıyla ilaç gibi gelecek.
Ligin 4. Haftasında oynanan Sivasspor maçının 22. dakikasında sakatlanarak çıkan ve ligde 4, Avrupa Ligi'nde 2 maçı kaçıran Marcel Tisserand'ın da milli aradan sonra onanacak Trabzon deplasmanında Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde sahada olması bekleniyor.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, formaya hasret kalan bir diğer isim Nazım Sangare'de sakatlığı nedeniyle 5 lig 2 de Avrupa ligi maçı kaçırmıştı. Sakatlıktan kurtulsa da maç eksikliği nedeniyle Vitor Pereira'nın son Kasımpaşa karşısında kadroya almadığı milli oyuncu, Trabzon maçında oynamaya hazır durumda kadroda olacak.
Sezonun en şanssız isimlerinden biri olan ve ligin ilk maçında 90 dakika forma giydikten sonra yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle 2 maç oynayamayan, İrfan Can Kahveci, Helsinki maçının 55. Dakikasında aynı sakatlığının nüksetmesi üzerine ligde son 5 maçı, Avrupa liginde de 2 maçı kaçırmıştı. İrfan Can Kahveci'nin Trabzon maçına yetişeme ihtimali zor. Sağlık ekibi İrfan Can'ı Alanya veya 11. hafta oynanacak Konya deplasmanında oynayacak seviyeye getirmesi bekleniyor.
PEREIRA'NIN SEÇENEKLERI ÇOĞALACAK
14 günlük arada tedavilerini tamamlayıp, antrenman eksiklerini giderme fırsatı bulacak oyuncuların dönmesiyle birlikte teknik direktör Vitor Pereira'nın eli bir hayli rahatlayacak. Sosa ve İrfan Can'la orta saha, Tisserand ve Nazım ile defanstaki alternatiflerin sayısı artacak.
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