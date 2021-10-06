Hamit Altıntop resmen açıkladı! "Ferdi Kadıoğlu'yla temasa geçtik"

Tabela olarak geriye gittik. Liderdik ama 3. olduk. Şenol Güneş'i önemsiyorum, çok çok önemli maçlar oynadık kazandık. Geriye gittik. Bunu hazmetmede zorlandık. Bu takım bunu başarabilir. Buna inanmalıyız. Arkadaşlarımıza da cesaret vermeliyiz. Cesareti doğru çözümlerle verirsiniz. Oyun akışında işler doğru gitmiyorsa doğru müdahalelerle verebilirsiniz. Biz sıfırdan başlamıyoruz. Bir yarışın içindeyiz. Bu yarışı en iyi şekilde götüreceğiz. Dünya Kupası'na gidelim veya gitmeyelim. Mütevazı olmalıyız. Dünya Kupası'na katılırsak da eksiklerimizi görmeliyiz. Gerçekleri kabul etmeliyiz. Gerçekler de bir birikimdir. Bilime en hızlı şekilde en doğru insan kaynağıyla her yere yaymamız lazım. O konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli Spor Bakanımıza da taleplerimiz, ricalarımız olacak. Onları bu maçlardan sonra daha derin açacağız.