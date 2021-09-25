SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Hamburg'un gözü Serdar Dursun'da

Süper Lig'in ilk haftasında köprücük kemiği kırılan ve tedavisi yeni tamamlanan Serdar Dursun, Hamburger Morgenpost'a konuştu. 29 yaşındaki forvet, "Hamburg geçen yaz beni istedi ancak başka planlarım vardı. İkinci lige düştüklerinde HSV'ye gitmek istemiştim ama onlar beni istemediler" dedi. Serdar, önümüzdeki birkaç yıl içinde belki HSV için oynayabileceğini de dile getirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında köprücük kemiği kırılan ve tedavisi yeni tamamlanan Serdar Dursun, Hamburger Morgenpost'a konuştu. 29 yaşındaki forvet, "Hamburg geçen yaz beni istedi ancak başka planlarım vardı. İkinci lige düştüklerinde HSV'ye gitmek istemiştim ama onlar beni istemediler" dedi. Serdar, önümüzdeki birkaç yıl içinde belki HSV için oynayabileceğini de dile getirdi.

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