SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya Olympiakos maçına hazır!
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde, bu maçın hazırlıkları tamamlandı.
Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Saat 18.00'de ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışamalarda yer almayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almanaya Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da maçta görev alamayacak.
Bu antrenmanla Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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