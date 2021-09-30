FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunması Avrupa'da ilk 5’te!

Kim Min Jae, Attila Szalai ve Tisserand (Serdar Aziz)'in oluşturduğu 3'lü savunma, Fenerbahçe'yi Avrupa'da da ilk 5'e soktu. Sarı-lacivertliler, 'maç başı yenilen gol ortalaması'nda Avrupa'nın 10 büyük liginin liderleri içinde en başarılı 5'inci takım oldu.

Kim Min Jae, Attila Szalai ve Tisserand (Serdar Aziz)'in oluşturduğu 3'lü savunma, Fenerbahçe'yi Avrupa'da da ilk 5'e soktu. Sarı-lacivertliler, 'maç başı yenilen gol ortalaması'nda Avrupa'nın 10 büyük liginin liderleri içinde en başarılı 5'inci takım oldu. Kanarya ligde oynadığı 7 maçta kalesinde 5 gol görürken, 0.70 ortalama yakaladı.

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